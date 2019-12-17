أبحاث: الغضب أثناء دوام العمل مفيد !

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 تشير الابحاث الجديدة إلى أن بعض أنواع الغضب جيدة بالنسبة إليك، حيث أن غالباً ما تفقد أعصابك في المكتب أثناء دوام العمل لأسباب عدة.

وخلص الباحثون في جامعة ليفربول بحسب ما نقلته صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية إلى أن "الغضب الأخلاقي بعيد من الصفات السلبية مثل العدوانية أو البلطجة، وهو يحاول إصلاح الأوضاع الضارة، واستعادة حقوق المساهمين وتحسين حال الإنسان.

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