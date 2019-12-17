آلام قد يراها البعض ولكن يجب عدم إهمالها.. فما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ذكر موقع "جود هاوس" الأمريكي 5 آلام قد يراها البعض، ولكن يجب عدم إهمالها، ويفضل استشارة الطبيب فور حدوثها لتجنب الآثار الجانبية السيئة، والأمراض الخطيرة التي قد تختبئ خلفها.



ومن بين هذه الأعراض:

1-الصداع: أثناء شعورك بالصداع يكون هناك تمدد للأوعية الدموية وهي منطقة تشبه البالون في الشرايين، والإهمال في هذه الحالة يؤدي إلى نزيف في الدماغ نتيجة تمدد الأوعية، ومن خلال استشارة الطبيب يمكنك التغلب على هذه المشكلات.

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2-وجع في كتفك: وجود آلم في العظام بشكل عام يفسرها البعض بدور برد في الجسم، ولكن وجود الالم في الكتف يمكن أن يكون إنذار لنوبة قلبية خاصة مع اصطحابها لضيق في التنفس.

3- آلام الحيض الشديدة: من المعروف أنه يصاحب الحيض بعض الآلام ولكن مع شدتها يمكن أن تكون مؤشرًا لمشكلات في بطانة الرحم واستشارة دكتور النساء والولادة لا يؤثر بالسلب ولكن يجعل التغلب على المشكلة في بدايتها أمر سهل.

4- آلام المعدة خاصة أسفل البطن على اليمين: مؤشر لالتهاب الزائدة الدودية وعدم اكتشافها في خلال 24 ساعة يمكن أن يؤدي للانفجار وانتشار البكتيريا من القولون إلى البطن وهو ما يعرضك للكثير من المشكلات.

5- ألم الأسنان: الآلام المتكررة في الأسنان تصيب العصب داخل السن بالالتهاب وإضافة "المينا" الواقية بأضرار كثيرة تصل في بعض الأحيان إلى تكسير الأسنان وصولاً إلى الجذور الأمر الذي يؤدي إلى "خلعها"، ولكن استشارة الطبيب يجعل التغلب على هذه المشكلات أمر سهل.