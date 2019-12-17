نصائح قبل تناول الفاكهة المجففة.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تحتوي الفاكهة المجففة على الكثير من الفوائد الصحية الكبيرة كالفيتامينات والسكريات، وما لا يعرفه الكثيرون عنها أنها تحوي على ضعف كمية الطاقة التي تنتجها في الفاكهة الطازجة، وذلك بسبب خسارتها للماء بعد عملية التجفيف.



أما على المستوى العلاجي فهي مفيدة جداً لارتفاع ضغط الدم، ولأنها غنية بالألياف الغذائية فهي تقي من الإمساك، لكن عليك اتباع الخطوات التالية قبل الإستمتاع بتناول الفاكهة المجففة:

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1- ننصح بنقعها جيداً بالماء الساخن لمدة 30 دقيقة، وذلك للتخلص من المواد الحافظة المستعملة في عملية التجفيف، تحديداً للأشخاص المصابين بأمراض تنفسية كالربو والحساسية.

2- تناول 4 إلى 5 قطع من الفاكهة المجففة طوال فترة إسبوعين بشكل يومي، كفيلة للتخلص نهائياً من الإمساك، كما ينصح الكثير من الأطباء بتناول ملعقة واحدة يومياً من المزيج التالي: وضع نصف كوب من التمر المفروم ومثلها أيضاً من الخوخ المفروم، مع نصف كوب من الماء، وغليها على النار حتى يتحول المزيح إلى مربى، ليحفظ بعدها مبرداً في الفريزر.

3- أما للذين يعانون من السمنة أو الوزن الزائد، فيمكنهم استبدال الكمية المعتادة من الفواكة الطازجة بمعدل 3 قطع من المجففة يومياً.

4- وأخيراً ننصح بحفظ الفاكهة المجففة في علب من المعدن أو في مراطبين من الزجاج محكمة الإغلاق وبعيداً عن الرطوبة.