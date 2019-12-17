هكذا تكافحين نزلة البرد وأنتِ حامل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

للحمل تأثير على جهاز المناعة والهرمونات يجعل أعراض البرد أكثر سوءاً، ويطيل فترة استمرارها. لا يُنصح بعلاجات وأدوية البرد أثناء الحمل، لكن لاتزال هناك بعض الخيارات المناسبة للحامل، إليك كيف تكافحين البرد وقت الحمل:



* ضعي ربع ملعقة من الملح في كوب ماء، ثم استخدمي قطّارة لوضع قطرات من هذا الماء المالح في الأنف لتخفيف الاحتقان.

* تجيز التقارير الطبية استخدام أحد الأدوية المخففة للسعال، وهو دإكسترومثورفن.

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* استخدمي رشاش رذاذ الزنك لتسريع انتعاش الأنف.

* ارفعي رأسك أثناء النوم عن طريق وسادة إضافية لتشجيع تجفيف الأنف وتقليل أعراض الجيوب الأنفية.

* هناك تحذيرات من استخدام أدوية بعينها لعلاج البرد أثناء الحمل، هي: فينيليفرين، ومسكن الألم أيبوبروفين لأن مثل هذه الأدوية تقلل تدفق الدم إلى الجنين عبر المشيمة.

* إذا واجهت نقصاً في معدل التبول أثناء الإصابة بالبرد وأنت حامل قومي بعمل تمارين كيجل لتقوية عضلات البطن وتحفيز المثانة على التبول، وحاولي الذهاب إلى الحمّام لتحفيز التبول.