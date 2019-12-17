احذروا من استخدام قلم الكحل.. لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أظهرت أبحاث أن مستحضرات التجميل القديمة يمكن ان تحتوي على البكتيريا الضارة ، وهذا ما حذرته الدراسة من أن تطبيق قلم الكحل على الجفن الداخلي للعين يمكن أن يزيد من خطر تلوث العين بالجسيمات الغريبة الامر الذي يؤدي إلى مشاكل في العين والرؤية.



ومن خلال الدراسة قامت مجموعة من الفتيات بوضع كحل لامع خارج خط الرموش ثم على الخط الداخلي الأقرب إلى العين.

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وفي غضون خمس دقائق، انتقلت 15 في المئة الى 30 في المئة من جزيئات الكحل الى المادة السائلة المغلفة للعين - طبقة رقيقة تعمل على حماية العين - عندما تم تطبيق الكحل على خط الجفن الداخلي.

كما انتقلت الجسيمات بسرعة أكبر في العين نفسها عندما تم تطبيق الكحل داخل خط الرموش، وفقا للمسؤولة عن الدراسة" أليسون نج" من مركز بحوث العدسات اللاصقة في جامعة واترلو في كندا.

وأوضحت" نج" أن جزيئات الكحل في الغلاف الواقي للعين يمكن أن تسبب الازعاج لأصحاب العيون الحساسة أو الجافة، ويمكن أيضا أن تلتصق بالعدسات اللاصقة وتتراكم إذا تم استخدامها لأكثر من يوم واحد.

ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات مثل تهيج واحمرار العين، تكاثر البكتيريا الضارة، وحتى التهابات العين أو عدم وضوح الرؤية.