تعرف على فوائد حليب الناقة الصحية!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اعمتد الانسان كثيراً على الجم ، فهو سفينة الصحراء الذي يسهل عليه تنقلاته وأمور أخرى كثيرة، واستفاد الإنسان بشكل أساسي من حليب الناقة لما قدمه من فوائد صحية، فهذا الحليب الغني بالكثير من الفيتامينات أبرزها الـ ب1 والـ ب2، استخدمه العرب الأوائل لمعالجة فقر الدم، الحمى والصفار الكبدي.



ومن ناحية الأمراض التي تطال الصدر، استفاد مرضى الربو من حليب الناقة خصوصاً عندما تحسنت طريقة تنفسهم بشكل ملحوظ، أما الذين عانوا من أمراض القلب، السكري، ضغط الدم والتهاب الكبد، فقد لمسوا نتائج مهمة بعدما تناولوا هذا الحليب.

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ويشير بعض الباحثين إلى أن حليب الناقة قد بدأ يُستخدم في علاج أمراض السرطان بعدما أظهر فعالية في محاربة هذا المرض المميت. وفي دراسة أخرى بدا واضحاً أن حليب الإبل يساعد كثيراً الأشخاص الذين يعانون من داء السكري.

أما من يشتكي من مشاكل في المعدة، فبإمكانه تناول هذا الحليب لأنه يحارب البكتيريا في الأمعاء ويساعد على حماية الجهاز الهضمي.

وإلى جانب هذه الفوائد الصحية والمهمة، خصوصاً تقوية العظام والحماية من تآكلها وتفتتها، لفت باحثون إلى أن حليب الناقة هو من أهم المقويات الجنسية الطبيعية التي تساهم في زيادة الخصوبة، حيث أن الذين يتناولونه يشعرون بطاقة كبيرة.

لذا لا تتردد في تناول حليب "سفينة الصحراء" لأنه مفيد جداً لغالبية الأمراض.