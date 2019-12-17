دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي غوغل تصدم شركاءها الأتراك بخصوص الهواتف الأندرويد

بعد قرار هيئة المنافسة التركية بتغريم شركة غوغل الأمريكية، صدمت الشركة التي تملك محرك بحث شهير باسمها شركاءها التجاريين في تركيا أنها لن تكون قادرة على العمل معهم على هواتف جديدة تعمل بنظام تشغيل أندرويد من المقرر إطلاقها في تركيا.

أفضل تطبيقات الأندرويد في 2019: تعرفوا عليها alqiyady 1 أفضل تطبيقات الأندرويد في 2019: تعرفوا عليها

شاهد أيضاً: أفضل تطبيقات الأندرويد في 2019: تعرفوا عليها

هيئة المنافسة التركية، سبق وغرمت شركة غوغل 17.4 مليون دولار في شهر سبتمبر العام الماضي 2018 بزعم انتهاكها قانون المنافسة من خلال مبيعاتها لبرمجيات الهواتف المحمولة؛ حيث تعمل الشركة الأمريكية على حل الأزمة.

ماذا بحث العالم على غوغل خلال 2019؟ alqiyady 1 ماذا بحث العالم على غوغل خلال 2019؟

شاهد أيضاً: ماذا بحث العالم على غوغل خلال 2019؟

Advertisements

غوغل، أشارت عبر بيان رسمي صادر عنها، إلى أن المستهلكين الأتراك بمقدورهم شراء أجهزة من الطرز الموجودة حاليًا في الأسواق ببلادهم بالإضافة إلى إمكانية استخدام أجهزتهم وتطبيقاتهم بشكل طبيعي.المزيد:

صور أكثر 10 علامات تجارية للسيارات بحثاً على غوغل

فيديو أغرب 10 صور التقطتها خرائط غوغل للشوارع

فيديو: غوغل تعرض هواتفها الحديثة بطريقة مُبتكرة

أكثر 10 كلمات يبحث عنها العرب على محرك غوغل: أغلبها مشترك بين البلدان!

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي