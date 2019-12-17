البرهان: نتعهد بتهيئة المناخ لاختيار السودان من يحكمه نهاية الفترة الانتقالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السودانى، باستكمال متطلبات التغيير وتحقيق أهدافه الرامية لتهيئة المناخ للشعب السوادني للوصول لصناديق الإقتراع واختيار من يحكمه في نهاية الفترة الإنتقالية. وأشار البرهان، فى كلمته باللقاء التنويري للضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة الخرطوم بحري العسكرية، إلى المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والحاجة إلى التكاتف ورفض الصراعات سعيًا إلى نهضة السودان.

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