شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت للحكومة الجديدة: أمامكم مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، عن سعادته بالحكومة الجديدة، راجيا لأعضاء الحكومة كل التوفيق.

وقال أمير الكويت، للحكومة الجديدة، أهنئكم باختياركم للوزارة، مقدرًا قبولكم المشاركة فيها وتقاسم مسؤولياتها، راجيًا لكم كل التوفيق والسداد.

ووجه أمير الكويت، رسالة للحكومة الجديدة، قائلا: "أمامكم مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطنين لاسيما فى هذه المرحلة الهامة، لقد حملتم أمانة عظيمة وكلى ثقة تامة بأنكم أهل لها".

وتابع الأمير الكويتى: "عليكم مضاعفة الجهد والعطاء لتسريع عملية التنمية والبناء وتسخير الجهود والإمكانيات للنهوض بالوطن، تلمس وحل مشاكل المواطنين التى يواجهونها فى الوزارات والدوائر الحكومية وتبسيط الاجراءات الإدارية فى إطار تطبيق القوانين والأنظمة".

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