شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل مسلحة غرب حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية في خبر عاجل لها نقلا عن المرصد السوري نشوب اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل مسلحة غرب مدينة حلب. كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ناشد، مجلس الأمن الدولي، بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة والضرورية عبر الحدود وخطوط الصراع في سوريا لمدة عام آخر، موضحا أن إيصال هذه المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها المسلحون حال دون اندلاع أزمة إنسانية أكبر داخل سوريا.

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