شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الكويت الجديدة تؤدى اليمين الدستورية واختيار 3 وزيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ صباح الخالد، اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد. وصدر اليوم مرسوم بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد. ووفقا لصحيفة الراى الكويتية، تضم الحكومة الجديدة ثلاثة عناصر نسائية هن الوزيرات رنا الفارس، غدير أسيرى ومريم العقيل. Advertisements من جانبه، قال باسل الصباح، وزير الصحة: "نتمنى أن نكون على قدر الثقة السامية لأداء مهامنا فى خدمة الوطن والمواطنين، والله يعيننا على حمل هذه الأمانة الغالية".





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