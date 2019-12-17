شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد ضرورة تقديم المساعدات لسوريا عبر الحدود والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح جوتيريش، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة لا تمتلك وسائل بديلة للوصول إلى الأشخاص المحتاجين فى تلك المناطق.
وأضاف، أن عام 2019 شهد مزيدا من التدهور للوضع الإنسانى شديد الصعوبة بالفعل فى جميع أنحاء سوريا، حيث يبقى أكثر من 11 مليون شخص فى حاجة للمساعدة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن جوتيريش قال ذلك فى تقرير أرسله لمجلس الأمن، جاء به أن أكثر من مليون شخص يتلقون مساعدات عبر الحدود كل شهر.
جدير بالذكر، أن مجلس الأمن يقوم، منذ عام 2014، بتقديم مساعدات لسوريا، عبر أربعة معابر حدودية هى: معبرا باب السلام وباب الهوى الحدوديان بتركيا ومعبر اليعروبية فى العراق ومعبر الرمثا فى الأردن.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد ضرورة تقديم المساعدات لسوريا عبر الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.