استسلام 3 إرهابيين من "بي كا كا/ي ب ك" للقوات التركية

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، استسلام 3 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" للقوات التركية بعد فرارهم من شمال سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الانشقاقات والانهيارات داخل صفوف تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" مستمرة بفضل العمليات الناجحة للقوات التركية.

وأضاف البيان أن الإرهابيين الثلاثة الفارين من صفوف التنظيم، سلموا أنفسهم للقوات التركية في مخفر قزل تبه الحدودي في قضاء نصيبين بولاية ماردين.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.