لاعب سلة سابق يدير مواجهة الهلال وفلامينغو

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صحيفة الخليج الالكترونية
أسندت مواجهة الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي اليوم الثلاثاء في دور الأربعة من مونديال الأندية 2019 المقام في الدوحة للحكم الدولي “الأمريكي” إسماعيل الفاتح ذي الأصول العربية المغربية والذي سبق له أن مارس كرة سلة كلاعب في الولايات المتحدة الأمريكية”.
ويعد الفاتح من الكفاءات التحكيمية المميزة على مستوى العالم حيث قاد نهائي كأس العالم للشباب 2019 بين منتخبي أوكرانيا وكوريا الجنوبية، كما سبق أن قاد مواجهات في الدوري السعودي للمحترفين، وكان الفاتح قد ظهر كحكم رابع في مواجهتي (السد القطري وهينجين سبورت) و(الهلال أمام الترجي التونسي) في المونديال الحالي.
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