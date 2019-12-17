الهلال يواجه فلامنغو بطموحات بلوغ النهائي

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صحيفة الخليج الالكترونية
يتطلع الهلال لتحقيق إنجازٍ تاريخي بالتأهل للنهائي حينما يواجه نظيره فلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.
ويبحث الهلال عن تسجيل مجدٍ جديد بوصوله لنهائي المونديال كأول ناد سعودي في المشاركة السعودية الثالثة في المونديال عقب مشاركة النصر في مونديال البرازيل عام 2000 ومشاركة اتحاد جدة في مونديال اليابان عام 2005.
ونجح الهلال بالوصول للدور نصف النهائي عقب فوزه على نظيره الترجي الإفريقي بطل دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف سجله مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز.
وأعد الروماني رزافان لوتشيسكو العدة للمواجهة الصعبة التي تجمع فريقه أمام فلامينغو البرازيلي حيث سيدفع باللاعب عبدالله عطيف ليكون بديلاً لمحمد كنو الذي طرد في المواجهة السابقة إذ سيلعب بجانب الكولومبي كويار الذي سيواجه فريقه السابق والذي انتقل منه إلى الهلال.
وتنفس لوشيسكو الصعداء بعد تأكد مشاركة الإيطالي سباستيان جوفينكو عقب غيابه عن اللقاء الماضي بسبب عارض صحي، في حين سيعود الفرنسي غوميز للتشكيلة الأساسية بعد بقائه على دكة البدلاء في مواجهة الترجي بسبب عدم الجاهزية.
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