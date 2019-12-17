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إصابة 13 شخصاً إثر إنقلاب حافلة قرب شقراء

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أُصيب 13 راكباً في محافظة مرات مساء أول أمس الأحد؛ إثر انحراف حافلة ركاب واصطدامها في عمود إنارة ما أدى إلى انقلابها؛ بسبب السرعة الزائدة وغزارة هطول الأمطار.

وتلقى مستشفى شقراء العام 5 حالات وُصفت إصابتهم بالخطيرة، ونقلت إحدى الحالات المصابة إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالرياض، فيما تولّى مستشفى مرات العام متابعة بقية الحالات.

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