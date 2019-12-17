صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الداخلية عن تدشين خدمة تسجيل مخالفات الذوق العام إلكترونياً المقدمة من قبل الأمن العام.

جاء ذلك خلال تدشين وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في مكتبه مساء أمس (الإثنين)، 13 خدمة إلكترونية جديدة في منصة أبشر لعدد من قطاعات الوزارة.

جدير بالذكر أن لائحة المحافظة على الذوق العام التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية سبتمبر الماضي، والتي تضمنت 19 مخالفة أقلها غرامة عند ارتكابها للمرة الأولى 50 ريالاً، وأعلاها 3000 ريال.