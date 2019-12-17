شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: إصدار 4797 صك طلاق خلال شهر واحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ذكرت إحصائية صادرة عن وزارة العدل أن عدد صكوك الطلاق في شهر ربيع الأول بلغت 4797 صكاً، وتراوح عدد الصكوك الصادرة يومياً في جميع مناطق المملكة بين 143 و320 صكاً لليوم الواحد، مثَّل السعوديون من حالات الطلاق لذات الشهر ما يقارب 95%.

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ووفقاً لـ” الوطن” فإن نسبة صكوك الطلاق الصادرة من منطقتي الرياض ومكة المكرمة بلغت نسبتها 48 %، بينما بلغ عدد صكوك الطلاق الصادرة شهرياً لفترة 12 شهراً السابقة بين 2430 كحد أدنى و5192 كحد أقصى.

ولفتت الإحصائية، إلى أن صكوك الطلاق التي يكون طرفاها سعوديا في شهر ربيع الأول 4.318 صكاً ، مقابل 479 صك طلاق يكون الطرفان أو أحدهما غير سعودي.

وبينت الإحصائيات، أنه مثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية نسبة 89% من إجمالي عقود النكاح في المملكة، بنسبة 45% من إجمالي عقود النكاح في كل من منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يومياً بين 341 و851 عقداً.