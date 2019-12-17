شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: انخفاض أسعار 30 سلعة خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، المتعلقة بمتوسط أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي لنوفمبر 2019، انخفاض أسعار 30 سلعة وخدمة »الأكثر انخفاضاً»، وارتفاع أسعار 30 أخرى «الأكثر ارتفاعاً».

وجاء الرُّطَب واليوسفي بين الأكثر ارتفاعاً خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر، بينما سجل الهل الهندي والفاصوليا الخضراء الأكثر انخفاضاً. كما شهدت أسعار الأرز واللحوم ارتفاعاً، وتراجعت متوسطات أسعار الدواجن.

وقد تباينت أسعار السلع الغذائية بالمملكة خلال نوفمبر 2019، حيث زاد عدد السلع التي ارتفعت أسعارها خلال الشهر مقارنة بأكتوبر 2019، حيث بلغ عدد السلع والخدمات التي ارتفعت أسعارها خلال نوفمبر 30 مقارنة بـ26 سلعة وخدمة خلال أكتوبر 2019، ارتفعت أسعارها عن سبتمبر. كما لم يرتفع عدد السلع التي تراجعت أسعارها خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر وبقيت عند 26 سلعة وخدمة مختلفة، حسب “الوطن”.

وشهدت أسعار الأرز واللحوم ارتفاعاً خلال الشهر الماضي، فيما تباينت أسعار الدجاج والسمك وتباينت أسعار الزيوت والفاكهة والخضار. وارتفع متوسط سعر الأرز المزة الهندي والبسمتي الأبيض الهندي بنسبة 1.2 % و1 % على التوالي، لمستوى 69.94 ريالاً و84.27 ريالاً على التوالي لوزن 10 كيلوجرامات.

السلع الأكثر ارتفاعاً خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر ونسبة الارتفاع:

أولاً: السلع

تمر «رطب» 11.70

يوسفي باكستاني

7.87

ليمون وسط إفريقي

4.11

سبانخ

3.67

لحم ضأن مبرد 3.10

ثانياً: الخدمات

مخلوط «رمل وبحص» 0.63

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خرسانة عادي 350 ك 0.57

حديد تسليح 6 مم وطني 0.51

كيابل كهربائية 300 مم

وطني 0.50

جبس وطني 0.43

السلع الأكثر انخفاضاً خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر ونسبة الانخفاض

أولاً: السلع

هـل هندي -10.57

فاصوليا خضراء -7.32

مانجو باكستاني -6.26

طماطم مستورد -4.17

برتقال أبوصرة مصري -4.17

ثانياً: الخدمات

حديد تسليح 18 مم وطني -1.43

حديد تسليح 14 مم وطني -1.34

حديد تسليح 16 مم وطني -1.34

حديد تسليح 8 مم وطني -1.32

حديد تسليح 12 مم وطني -1.30