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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلطة تمنع الجسم من امتصاص الدهون بعد تناول وجبة دسمة! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
عندما نجد أنفسنا نشعر بالجوع، عادة ما نقدم على تناول وجبات دسمة وبكميات كبيرة، لكن بعد هذه الخطوة نشعر بالندم على ما فعلناه بحقّ جسمنا ورشاقتنا.
لكن ولحسن الحظ فهناك حلّ يتيح لنا تناول ما يحلو لنا من أطعمة لذيذة ودسمة من دون أن نتعرض لتراكم الدهون أو الشعور بالذنب.
فكثيراً ما نسمع بحبوب موجودة في الصيدليات تمنع الجسم من إمتصاص الدهون من دون أن تدخل محتوياتها في مجرى الدم أو تؤثر على الأيض، ولكن، تبقى المواد الكيميائية المصنّعة أكثر خطراً وبمساوئ أكبر من تلك الطبيعيّة. وبهذا الخصوص، كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن خلطة بسيطة وطبيعية يزعم المروجون لها أنّها تمنع الجسم من إمتصاص الدهون عند تناول وجبة دسمة.
هذه الخلطة مكوّنة بشكل أساسي من عشبة طبيعيّة تدعى "بذور الرجلة"، وهي موجودة إجمالاً عند العطّار. هذه النبتة المعروفة بفعاليتها في محاربة الكوليسترول بإمكانها أن تشكل غلافاً حول المعدة وفي الأمعاء، لتمنع إمتصاص الدهون بشكل كبير.
لذلك، وللفعالية الأمثل، علينا شرب محلول مكّون من ملعقة صغيرة من هذه البذور المطحونة مع كوب من الماء الفاتر، قبل ربع أو نصف ساعة من الوجبات الرئيسية، وعند الحاجة، لنلحظ النتيجة المذهلة بعد فترة وجيزة.
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