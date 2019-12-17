ماذا سيحدث عند وضع مكعبات الثلج داخل جواربك؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
يعاني الكثير منا في تلك الأيام من نزلات البرد والأنفلونزا والسعال والتي يكون أعراضها مزعجة جدا وقد يعجز بعض الأشخاص عن أداء أعمالهم بالشكل المطلوب نظرا للإرهاق الشديد والإعياء اللذين يعانون منه نتيجة الإصابة بأعراض البرد والأنفلونزا والتي قد يعجز عن حلها العقاقير الطبية والمسكنات أو قد تأتي بحل ولكن علي المدي الطويل
ولكن هل جربت يوما وضع قطعة من الثلج داخل جوربك وأنت مصاب بالبرد ورأيت التاثير المذهل لذلك ؟
قد لا تكون قد قمت بتجربة ذلك من قبل ولكن في الحقيقة وضع جوربك في مكعبات من الثلج له نتائج مذهلة للغاية وبالأخص في حالة تعرضك لنزلات البرد والأنفلونزا فتلك الطريقة لها مفعول السحر في القضاء النهائي علي نزلات البرد والأنفلونزا والقضاء علي أعراضها سريعا وفي الحال كما أن تلك الطريقة فعالة جدا في القضاء علي الإلتهابات الناتجة عن فيروس البرد والأنفلونزا وتسكين الألم
وذلك بسبب زيادة المناعة الطبيعية للجسم التي تعمل علي مقاومة الأمراض ودحر خلايا الفيروس وهزيمتها وذلك عندما يكون الجسم ساخنا ويتعرض فجأة إلي صدمة عند إرتداء جوارب باردة بعد وضعها بمكعبات الثلج فيقوي الجهاز المناعي ويقوم بمقاومة فيروس البرد والأنفلونزا في الحال ويقضي سريعا علي أعراضه المزعجة
كل ما عليك فعله هو وضع قدميك في مقدار مناسب من الماء الدافئ ثم إرتداء جورب بارد بعد وضعه في مكعبات من الثلج لفترة ثم إرتداء جورب آخر دافئ والنوم علي تلك الحالة وسوف تلاحظ أن أعراض البرد والأنفلونزا قد تلاشت سريعا وفي الحال.
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