ماذا سيحدث عند وضع مكعبات الثلج داخل جواربك؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

يعاني الكثير منا في تلك الأيام من نزلات البرد والأنفلونزا والسعال والتي يكون أعراضها مزعجة جدا وقد يعجز بعض الأشخاص عن أداء أعمالهم بالشكل المطلوب نظرا للإرهاق الشديد والإعياء اللذين يعانون منه نتيجة الإصابة بأعراض البرد والأنفلونزا والتي قد يعجز عن حلها العقاقير الطبية والمسكنات أو قد تأتي بحل ولكن علي المدي الطويل



ولكن هل جربت يوما وضع قطعة من الثلج داخل جوربك وأنت مصاب بالبرد ورأيت التاثير المذهل لذلك ؟

Advertisements

قد لا تكون قد قمت بتجربة ذلك من قبل ولكن في الحقيقة وضع جوربك في مكعبات من الثلج له نتائج مذهلة للغاية وبالأخص في حالة تعرضك لنزلات البرد والأنفلونزا فتلك الطريقة لها مفعول السحر في القضاء النهائي علي نزلات البرد والأنفلونزا والقضاء علي أعراضها سريعا وفي الحال كما أن تلك الطريقة فعالة جدا في القضاء علي الإلتهابات الناتجة عن فيروس البرد والأنفلونزا وتسكين الألم

وذلك بسبب زيادة المناعة الطبيعية للجسم التي تعمل علي مقاومة الأمراض ودحر خلايا الفيروس وهزيمتها وذلك عندما يكون الجسم ساخنا ويتعرض فجأة إلي صدمة عند إرتداء جوارب باردة بعد وضعها بمكعبات الثلج فيقوي الجهاز المناعي ويقوم بمقاومة فيروس البرد والأنفلونزا في الحال ويقضي سريعا علي أعراضه المزعجة

كل ما عليك فعله هو وضع قدميك في مقدار مناسب من الماء الدافئ ثم إرتداء جورب بارد بعد وضعه في مكعبات من الثلج لفترة ثم إرتداء جورب آخر دافئ والنوم علي تلك الحالة وسوف تلاحظ أن أعراض البرد والأنفلونزا قد تلاشت سريعا وفي الحال.