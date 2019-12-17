شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية العراقية" تكلف المسعودى قائدا لشرطة كربلاء خلفا لزوينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء أمرا بتكليف العميد صباح المسعودى لإدارة شرطة كربلاء خلفا للواء أحمد زوينى على خلفية الأحداث الأمنية التى تشهدها المحافظة جراء الاحتجاجات.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية مصدر أمني - لم تسمه - القول إن "المسعودي كان يشغل منصب مدير مكافحة الإجرام في كربلاء".

وتشهد كربلاء أعمال عنف وحرقا للمصارف والمؤسسات الحكومية والأملاك العامة والخاصة وعجلات المواطنين، كما أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء قيام "مخربين" بحرق خيم تعود للمواكب الحسينية المخصصة لإيواء آلاف الزائرين.

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