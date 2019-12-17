سفير المملكة بالفلبين: لا إصابات للمواطنين جراء الزلزال

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

‏‫قال سفير المملكة بجمهورية الفلبين الدكتور عبدالله البصيري، إنه لم يتعرض أي مواطن سعودي من الموجودين في الفلبين لأي أذى جراء الزلزال الأخير الذي ضرب جنوب البلاد.

وأكد البصيري -وفقا لـ”عكاظ”- أن السفارة لم تتلق أي بلاغ من قبل المواطنين،، مشيراً إلى تشكيل فريق عمل على مدار 24 ساعة لمتابعة وتلقى أي اتصال.