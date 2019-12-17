شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة بالفلبين: لا إصابات للمواطنين جراء الزلزال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:
قال سفير المملكة بجمهورية الفلبين الدكتور عبدالله البصيري، إنه لم يتعرض أي مواطن سعودي من الموجودين في الفلبين لأي أذى جراء الزلزال الأخير الذي ضرب جنوب البلاد.
وأكد البصيري -وفقا لـ”عكاظ”- أن السفارة لم تتلق أي بلاغ من قبل المواطنين،، مشيراً إلى تشكيل فريق عمل على مدار 24 ساعة لمتابعة وتلقى أي اتصال.
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