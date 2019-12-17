شكرا لقرائتكم خبر عن «الحقيل» يكشف عن أعداد الأسر المستفيدة من برامج الإسكان خلال العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن عوائد رسوم برنامج «الأراضي البيضاء» – وهى كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني – تذهب إلى دعم البنية التحتية للمشاريع السكنية.

ووفقاً لـ”عكاظ”، قال وزير الإسكان: إن الهدف من البرنامج هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مضيفاً أنه ما نلحظ تحققه بعد فرض الرسوم في المرحلة الأولى على أكثر من 411 مليون متر مربع في المدن التي تم الإعلان عنها كأراض بيضاء، وهي الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة.

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وتابع: هناك نحو 151 مليون متر مربع من الأراضي الخاضعة للنظام ما بين المطورة وتحت التطوير وأخرى تم نقل ملكيتها، في الوقت الذي تم صرف 1.8 مليار ريال من إيرادات البرنامج لتنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية، مع ملاحظة أنه تم إصدار 476 قراراً على مخالفي النظام حتى الآن منذ البدء في تطبيق البرنامج.

وعن الخدمات التي قدمها برنامج الإسكان للأسر خلال العام الجاري الذى أوشك على الانتهاء، لفت “الحقيل” إلى أنه بحسب أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء فإن نسبة المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية بلغت حتى منتصف 2019 أكثر من 62% شاملة كافة أنواع البناء.

وأبان وزير الإسكان أنه خلال العام 2019 خدمت وزارة الإسكان 300 ألف أسرة بمختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة، بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية تضمنت 106 آلاف أسرة سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، و14 ألف أسرة حصلت على منازل بنظام الانتفاع ضمن برنامج «الإسكان التنموي».