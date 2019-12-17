عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوجل تحذر الأتراك بشأن هواتف أندرويد جديدة

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أبلغت جوجل شركاءها التجاريين الأتراك، أنها لن تكون قادرة على العمل معهم على هواتف جديدة تعمل بنظام أندرويد من المقرر إطلاقها فى تركيا، وذلك بعد أن قضت هيئة المنافسة التركية بأن تغييرات أدخلتها جوجل على عقودها غير مقبولة.



كانت هيئة المنافسة غرمت جوجل 93 مليون ليرة (17.4 مليون دولار) فى سبتمبر أيلول 2018 بدعوى انتهاكها قانون المنافسة من خلال مبيعاتها لبرمجيات الهواتف المحمولة. وأُعطيت الشركة مهلة 6 أشهر لإدخال تغييرات تسمح بعودة المنافسة.

وفي 7 من نوفمبر ، قضت هيئة المنافسة بأن التغييرات التي أدخلتها جوجل على عقودها مع شركائها التجاريين لم تحقق طلبات الهيئة، إذ مازالت لا تسمح بتغيير محرك البحث الافتراضي.

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وقالت جوجل في بيان "أخطرنا شركاءنا التجاريين بأننا لن نكون قادرين على العمل معهم على هواتف أندرويد جديدة من المقرر إطلاقها للسوق التركية."

وقالت "سيكون بمقدور المستهلكين شراء أجهزة من الطرز الموجودة حاليا وسيستطيعون استخدام أجهزتهم وتطبيقاتهم بشكل طبيعي. لن تتأثر خدمات جوجل الأخرى،" مضيفة أنها تعمل مع الهيئة على حل المشكلة.

وقالت هيئة المنافسة إنها فرضت غرامة على جوجل تبلغ 0.05 بالمئة من إيراداتها يوميا على خلفية الانتهاك وإنها ستظل قائمة حتى الوفاء بجميع الطلبات. وأُعطيت جوجل مهلة 60 يوميا للطعن على الحكم.

كانت الهيئة طالبت جوجل بتغيير جميع اتفاقاتها لتوزيع البرمجيات للسماح للمستهلكين باختيار محركات بحث أخرى على نظامها أندرويد. وكان التحقيق بطلب من المنافس الروسي ياندكس.