دراسة: الأغنياء عمرهم أطول من الفقراء لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اتضح لعلماء كلية لندن الجامعية لاعتقادهم بأن الأغنياء يعيشون أطول من الفقراء لكونهم يملكون الأموال الكافية وذلك من نتائج الدراسة التي أجروها وشارك فيها 1880رجلا وامرأة، أن الرجال الفقراء يكون مستوى هرمون التستوستيرون لديهم أقل مما لدى الأغنياء بنسبة 10%.



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كما اتضح أن مستوى هرمون التستوستيرون لدى النساء اللواتي ولدن من والدين فقيرين أعلى بنسبة 15% مما لدى النساء اللواتي ولدن في أسر غنية، إن ارتفاع مستوى هذا الهرمون لدى النساء يزيد من احتمال النضوج الجنسي المبكر والعقم ومتلازمة المبيض المتعدد الأكياس.

وبينت النتائج أيضا أن النساء اللواتي حصلن على مستوى تعليم منخفض يكون مستوى هرمون كورتيزول لديهن منخفضا جدا، مما قد يؤدي إلى الكآبة والأرق واضطراب نبضات القلب، كما لوحظ انخفاض مستوى بروتين IGFالذي له علاقة باحتمال الإصابة بالأمراض السرطانية وانخفاض القدرات الفكرية.

يقول الباحثون إنهم قد اكتشفوا الاختلافات الاجتماعية – الاقتصادية المبنية على أساس مرتبة الأب الاجتماعية، ومستوى التعليم الذاتي للشخص ومرتبته الاجتماعية ومدخوله المالي، التي تؤثر في مستوى الهرمونات في الجسم.