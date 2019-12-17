شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي الطرق لازالة بقع الحبر من دون رجعة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هل أنتِ بحاجة لإزالة بقع الحبر عن سجادتك أو أثاثك الخشبي أو جينزك الجديد؟ لحسن الحظ أنّ لهذا النوع من البقع حلولاً منزلية عديدة.



دعينا نذكر لكِ فيما يلي الأبرز بينها:

- لإزالة الحبر عن السجاد

إصنعي عجينةً من الحليب ونشاء الذرة. مدّي العجينة على بقعة الحبر واتركيها بضع ساعات حتى تجفّ كلياً وتتمكّني من مسح بقاياها وشفطها بالمكنسة الكهربائية.

- لإزالة الحبر عن الملابس البيضاء

إنقعي الثياب الملطّخة بالحليب ليلةً كاملة، ثم إغسليها جيداً في اليوم التالي.

- لإزالة الحبر الرطب

رشّي الملح على بقعة الحبر الرطبة، ثم امسحيها بخفّة بواسطة محرمة ورقية رطبة. إنزعي المحرمة واستعيني بفرشاة ناعمة للتخلّص من رذاذ الملح. كرّري العملية أكثر من مرة حتى يختفي كل أثر للبقعة.

- لإزالة الحبر عن البشرة

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إن فشلتِ في إزالة الحبر عن بشرتكِ بالماء والصابون، حاولي التخلّص منه بواسطة قطنة مبلّلة بمزيل طلاء الأظافر.

- لإزالة الحبر عن الدمى

إفركي دمية طفلكِ الملطّخة بالحبر بواسطة قطعة زبدة صغيرة. من ثم ضعيها في الشمس لبضعة أيام قبل أن تغسليها بالماء والصابون.

- لإزالة الحبر عن الأثاث الخشبي غير المعالج

إصنعي عجينةً من صودا الخبز والماء. ضعيها على بقعة الحبر ثم إفركيها بأصابعك. أزيلي العجينة بواسطة قطعة قماش ناعمة ومبلّلة بالماء. كرّري العملية حتى يختفي كل أثر للبقعة.

- لإزالة الحبر عن الأثاث الخشبي المعالج بالشمع أو البوليش

إمزجي نصف ملعقة صغيرة من سائل الجلي مع ثلث كوب من الماء الساخن حتى تحصلي على محلول مليء بالرغوة. غمّسي قطعة قماش نظيفة بالمحلول الصابوني وامسحي بها بقعة الحبر. ثم، وبواسطة قطعة قماش نظيفة أخرى لكن جافة، أزيلي المحلول وجفّفي البقعة بالمحارم الورقية.

- لإزالة الحبر عن الجينز

إمزجي ملعقةً كبيرة من الخل مع ملعقة صغيرة من نشاء الذرة. ضعي كمية قليلة من المزيج على البقعة، ثم إفركيه بواسطة فرشاة أسنان قديمة.

- لإزالة الحبر عن القماش

ضعي القليل من معجون الأسنان العادي على بقعة الحبر (إحرصي على ألاّ يكون المعجون جيلاً أو مخصصاً للأطفال). أتركي البقعة تنتقع لعدة دقائق قبل أن تغسليها وتفركيها بخفّة تحت المياه الجارية. كرّري العملية إذا دعت الحاجة.