لن تصدق.. معلومات غريبة عن جسمك ستدهشك!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

توصّل العلم لإكتشافات كثيرة حول أسرار موجودة في أجسامنا لم نعرفها من قبل، فالجسم يحتوي على غرائب لم نفكّر فيها من قبل ولكنّها معلومات مهمّة نجهلها، وأبرزها:



- إنّ قرنيّات العيون هي الجزء الوحيد في الجسم الذي لا يصل إليه الدم، وأنّ العيون الزرقاء هي الأكثر حساسيّة على الضوء بينما العيون السوداء هي الأكثر تحملاً لأشعة الضوء.

- كلّنا نعلم أن جسم الإنسان يبعث الحرارة، ولكن ما نجهله هو أنّ هذه الحرارة كميّتها كبيرة جدّا فالجسم يبعث في اليوم الواحد حرارة قادرة على جعل 40 ليتراً من المياه ينتقلون إلى درجة مغليّة.

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- يستطيع الأنف أن يتذكّر حوالي 50 ألف رائحة مختلفة، كما أنّ العيون قادرة على التمييز بين 10 ملايين لون مختلف وهي أرقام لم نتوقّع يوماً أن تكون بهذا الحجم.

- إذا حاولنا أن نقيس المسافة التي يمرّ بها الدم في الجسم سنجد أن الدم يقطع مسافة مساوية لـ9 آلاف كيلومتر بين الأوعية الدموية.

- في حال انفصال القلب عن الجسد، يستمر القلب بالخفقان وذلك بسب النبضات الكهربائيّة الخاصة به، فضلاً عن أن القلب لا يقع في منطقة اليسار كما يقال ولكنّه في وسط الصدر يميل قليلاً إلى اليسار.

- أثناء النوم يزداد طول الشخص حوالي سنتمتراً إضافيّاً بسبب إسترخاء الجسم ثمّ يعود إلى حالته الطبيعيّة بعد الإستيقاظ.

- ينتج الإنسان في حياته حوالي 25000 ليتر من اللعاب أي ما يكفي لملء حمامي سباحة كبيرين، وأكدت الدراسات أن في فمك بكتيريا يتخطّى عددها سكان الكرة الأرضية.