ما هي فوائد العسل والشوفان للبشرة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

جنبا إلى جنب مع العسل والشوفان، يعمل الحليب كمقشّر طبيعي نظرا لأنّه يحتوي على الأحماض اللبنية وبالتالي يليّن الخلايا الميّتة مما يؤدّي إلى سهولة إزالتها. العسل هو مقشر لطيف ومرطّب، بينما الشوفان لديه نسيج معتدل يساعد على نزع الخلايا الميتة.



ودعونا ننظر في عمق فوائد العسل والشوفان للبشرة:

العسل: يحافظ على رطوبة خلايا البشرة، هو مطهّر ويحتوي على مضاد للجراثيم، مضاد للفطريات ومضاد للالتهاب وهذه الخصائص تحمي الجلد من البكتيريا والجراثيم. يقتل البكتيريا التي تسبّب حبّ الشباب، وله أيضًا خصائص تفتيح البشرة التي تساعد على إزالة ندبات حب الشباب والعلامات الداكنة.

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الشوفان: يحتوي على مادة كاشطة خفيفة وهو أمر مفيد لإزالة الخلايا الميتة. هو مطهّر عميق يغذي ويرطب الجلد.

لصنع القناع المنزلي هذا، تحتاجين إلى:

• ملعقة كبيرة من الحليب

• ملعقة صغيرة من العسل

• ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان

ضعيها في وعاء خلط صغير، وامزجي بدقة المكونات السابقة، ثم قومي بتطبيق الخليط باستخدام أطراف أصابعك في حركة دائرية لطيفة، إسمحي للقناع باختراق عمق المسام لمدة 10 دقائق. ثمّ اشطفي القناع باستخدام الماء الفاتر مع منشفة نظيفة.

يفضّل استخدام الحليب المغلي الخام للحصول على أفضل النتائج، لا تستخدمي الحليب المنكّه والمحلّى على بشرتك، العسل المستخدم على بشرتك يجب أن يكون عسلاً عضويًّا لأنه يساعد على معالجة تهيج الجلد.