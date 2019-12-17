عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من موظفين إلى ملاك.. 6 عاملين يشترون شركة يعملون بها في إيطاليا

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قرر 6 عاملين في إحدى الشركات الإيطالية شراءها، عندما أراد مالكها بيعها، ليصبحوا من مجرد موظفين بها إلى مالكيها.



وبعد أعوام طويلة من العمل المستمر الدؤوب، قرر باولو فانتاتزيني، مالك شركة "AR .PA LIEVITI"، التي تعمل في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية، بيع فرعها في بلدية وتسانو ديل إميليا، التابعة لمقاطعة بولوينا الإيطالية شمالي البلاد.

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ولكن بسبب خوفه من عدم الحفاظ عليها من قبل مشتريها الجديد، ورغبته في استمرار نشاطها، الذي بدأه منذ عام 1972 مع شقيقه أركنجيلو، اقترح على موظفيه شراءها، بحسب موقع "فان بيدج" الإيطالي.

هذا الاقتراح قوبل بالموافقة من قبل 6 موظفين بالشركة، حيث انتقلت كارلا جيراردي من عملها في الإدارة إلى الرئاسة، في حين واصل كريستيان لوليني منصبه كمدير تجاري، ودافيدى جيلي في مجال الخدمات اللوجستية، ومحمد العياري وجوسيبي بيترو سكاربيلي في منصب مدير الإنتاج، وكريستينا بورياني في الإدارة.

وبدافع حبهم الكبير لعملهم ولشركتهم التي يعملون بها منذ أعوام طويلة، لدرجة جعلتهم يطلقون عليها "مملكتنا"، تولى الموظفون الـ6 أمور الشركة للمضي بها قدماً، والاستمرار في أن يكون مالكها الأصلي نقطة مرجعية لهم في حالة الضرورة.

ويعتبر هذا القرار المصيري بالنسبة لكارلا جيراردي أمراً جيداً للغاية، قائلة: "إنها شركة صحية، ونحن نهدف إلى جعلها تنمو بشكل أكبر، وحالفنا الحظ في جعلنا جميعاً أصدقاء، وإن لكل شخصاً دوره الخاص، فلا أحد يحاول السيطرة على مكان الآخر".