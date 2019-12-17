السعودية تتطلع إلى مشاركة أوروبية فعالة في "قمة العشرين"









اسماء السيد - الرياض: تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً، الاثنين، من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ووصف الملك سلمان، خلال الاتصال، العلاقة بين السعودية والاتحاد الأوروبي بالتاريخية، مؤكداً رغبة الرياض في تعزيز الشراكة بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

وتطلّع العاهل السعودي إلى مشاركة فعالة للاتحاد الأوروبي في قمة دول مجموعة العشرين المقبلة، التي ستستضيفها السعودية العام المقبل 2020.

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من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على أهمية العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي والسعودية، وتحقيق المصالح المشتركة، مبدية حرصها الكبير على دور أوروبا البنّاء في قمة العشرين المقبلة.

وتتطلع السعودية من خلال رئاستها القمة في عام 2020، إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال؛ بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره. كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض، تاريخية فهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.