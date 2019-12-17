قاضي محاكمة صدام حسين رفض إصدار حكم بإعدامه

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أعلن رزكار محمد أمين، أول قاض لمحاكمة الرئيس العرقي الراحل صدام حسين، أنه لم يكن يؤيد إعدام الأخير.

وأكد أمين في مقابلة مع قناة «كوردستان 24»، نشرت اليوم الاثنين: «لم أؤيد إصدار حكم الإعدام بحق صدام حسين.. أنا ضد إعدام أي شخص عموما».

ونفى رزكار أي لقاء بينه وبين الرئيس العراقي السابق خارج المحكمة، مشيرا إلى أنه تجنب مثل هكذا لقاء حتى يستطيع أن يكون مهنيا وحياديا في إطلاق الحكم.

وجرى تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي الراحل صبيحة أول أيام عيد الأضحى في 30 من ديسمبر من العام 2006.