دبي تلقي القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إلقاء القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالميا والمدرجة على قوائم «الإنتربول» وأشدها خطورة.
وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي في بيان على موقعها الرسمي، أن المتهم الذي تم إلقاء القبض عليه يُدعى، رضوان تاغي ( 41 عاماً) وهو رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية.
وبحسب البيان فقد صدرت بحق المتهم مذكرات قبض دولية في العام الماضي، بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة.
وأضاف البيان أن المتهم دخل إلى أراضي الدولة منتحلاً هوية شخص آخر، وكان يقيم في إحدى الفلل السكنية في إمارة دبي، موضحة أن إلقاء القبض عليه جاء بفضل التعاون المثمر مع كل من الشرطة الهولندية والإنتربول، بحسب «رادار نيوز».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.