عاجل.. مناصرون لحزب الله يهاجمون المتظاهرين ببيروت

هاجم مناصرون لحركة أمل وحزب الله خيام المعتصمين في ساحة الشهداء وحرقوها بقنابل مولوتوف سمعت أصداؤها وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس، فضلًا عن أطلاق هتافات طائفية.
وحاولت قوات الأمن احتواء الموقف عن طريق الدفع بتعزيزات عسكرية، فيما قامت قوات مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق عناصر من مناصري حركة أمل وحزب الله، حيث يقدر عددهم بنحو 200 شخص، وفقًا لسكاي نيوز.
ولليوم الثالث على التوالي، تشهد مناطق وسط العاصمة اللبنانية حالة من التوتر مع استمرار محاولة عناصر حزبية اقتحام ساحات الاعتصام.
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