نجاة رضيعة ومقتل أفراد أسرتها الخمسة في هجوم مسلح بالبصرة

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قُتل خمسة أفراد من عائلة عراقية برصاص مسلحين، فيما نجت رضيعة بعمر ستة أشهر في أحد أحياء مدينة البصرة (550كم جنوبي بغداد).
وقال شهود عيان، إن «رجلًا وزوجته وثلاثة من أبنائهما، قتلوا ليلًا برصاص مجموعة مسلحة اقتحموا المنزل في حي المهندسين بمنطقة القبلة بمحافظة البصرة، وأطلقوا الرصاص عليهم، فيما نجت رضيعة بعمر ستة أشهر من الحادث».
وذكر الشهود: «يعمل رب الأسرة سائق شاحنة»، ووصفوا الجريمة بأنها «مروعة وأنها تأتي في ظل تدني الحالة الأمنية، واتساع حالة انتشار الجماعات المسلحة في الشوارع وخاصة ليلًا».
وحسب الشهود، فإن القوات الأمنية تُجري حاليًا تحقيقًا لمعرفة دوافع هذه الحادثة.
شاهد: العثور على مقبرة جماعية في الأنبار - مقدم من Sky News Arabia
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العثور على مقبرة جماعية في الأنبار
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.