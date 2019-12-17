شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. خفر السواحل تنقذ 70 مهاجراً وتنتشل 7 جثث فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشلت سفينة تابعة لخفر السواحل المغربية، قبالة سواحل المملكة فى البحر المتوسط، أمس الاثنين، جثث سبعة مهاجرين غير شرعيين وأنقذت 70 مهاجراً آخر ينحدرون جميعاً من دول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى، بعدما واجه قاربهم صعوبات.

ووفقا لقناة "فرانس 24"، قال مصدر عسكرى، إن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، ومن ضمنهم عشر نساء ورضيع، كانوا فى حالة صحية متدهورة وتلقوا العلاجات الأولية الضرورية على متن سفينة خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم سالمين إلى ميناء الناظور فى شمال المملكة.

وأضاف المصدر الأمنى، أن الجثث السبع تعود لمهاجرين كانوا جزءاً من هذه المجموعة من المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

من جانبها، أفادت منظمة "كامينادو فرونتيراس" غير الحكومية الإسبانية أن القارب الذى جنح فى بحر البوران، الأحد الماضى، كان يقل نحو 100 مهاجر، بينهم 24 مهاجراً لا يزالون فى عداد المفقودين.

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ولم يؤكد الجانب المغربى صحة المعلومات التى أوردتها هذه المنظمة الناشطة فى متابعة أوضاع المهاجرين غير النظاميين فى البحر المتوسط.