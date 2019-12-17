الهند تطور تطبيقًا بديلًا للواتساب‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الهند تطور تطبيقا بديلا للواتساب

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تختبر الحكومة الهندية نموذجًا أوليًا لتطبيق أول خدمة مراسلة جديدة تعد بمثابة بديل لمنصات المراسلة الشائعة، مثل واتساب وتليجرام.



يأتي اختبار الهند لنظام المراسلة الجديد، الذي يدعى "نظام المراسلة الحكومية الفورية" GIMS، لدوافع أمنية، وقد تم اطلاقه تجريبيًا في عدة ولايات، بما في ذلك ولاية "أوديشا"، كما تم إطلاقه لاختباره من قِبل البحرية الهندية.

ووفقًا لصحيفة "إنديان إكسبريس"، تم ابتكار وتصميم نظام GIMS على يد وحدة "المركز الوطني للمعلوماتية" NIC في ولاية "كيرلا"، كما تم تصميم النظام لصالح موظفي أقسام ومؤسسات الحكومة المركزية وما يتعلق بالاتصالات الحكومية.

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لجأت الحكومة إلى تصميم بديل هندي آمن خالٍ من المخاوف الأمنية، التي دائمًا ما تترافق مع تطبيقات المراسلة الشائعة حاليًا والتي تملكها جهات أجنبية، مثل واتساب، ويعتمد GIMS على نظام تشفير الرسائل، ويقع تحت سيطرة الحكومة فقط.

كما تأتي هذه الخطوة بعد ما أثاره تطبيق واتساب من مخاوف أمنية، حيث كشفت الحكومة الهندية تعرض التطبيق للخرق واستهداف أجهزة عدة مستخدمين هنود من خلال برنامج تجسس يدعى "بيجاسوس" Pegasus.

وكشف خبراء؛ أن برنامج "بيجاسوس" قد تم تصميمه من قِبل شركة "إن إس أو" التي تتخذ من إسرائيل مقرًا لها، وحاول اختراق هواتف أكثر من 1400 مستخدم حول العالم، بما في ذلك 121 شخصًا في الهند.

وحسبما ذكرته التقارير، يعد نظام GIMS متوافقًا مع إصدار آي أو إس 11 وما فوق، بالإضافة إلى نظام أندرويد 4.4.4، المعروف أيضًا باسم آندرويد كيت كات.