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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فور خروجه من السجن.. يسرق سيارة ليعود بها لمنزله
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ألقت الشرطة الإيطالية للمرة الثانية القبض على أحد سكان مقاطعة تورينو شمالي البلاد، فور خروجه من السجن، بسبب سرقته سيارة ليعود بها إلى منزله.
وبعد مطاردة طويلة بين بلديتي إيفريا وكاستيلامونتي في مقاطعة تورينو أوقفت السلطات الإيطالية الرجل واعتقلته مرة أخرى، وذلك فور مغادرته للسجن، بعد سرقته سيارة حمراء اللون كانت متوقفة بالقرب من منطقة الخدمة المجاورة للسجن، للعودة بها إلى منزله في بلدية ريفارولو كانافيسي، بحسب موقع "today" الإيطالي.
وطارد رجال الشرطة اللص لعدة كيلومترات عبر عدة مقاطعات مأهولة بالسكان حتى اصطدم بالسيارة في حائط، ثم تركها وحاول الفرار سيراً على الأقدام، لتتمكن السلطات من العثور والقبض عليه ليتبين أنه شاب يبلغ من العمر 28 عاماً وعاطل عن العمل.
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