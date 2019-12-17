عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كلب يكتشف هيكل ديناصور عمره 65 مليون عام ببريطانيا

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

عثر رجل بريطاني كان يمشي مع كلبيه على شاطئ سومرست جنوب غرب إنجلترا على هيكل عظمي يعود لـ65 مليون عام.



وكان جون غوبسيل، البالغ من العمر 54 عاما، يسير مع كلبيه على ساحل ستولفورد بسومرست، عندما أخذا في النباح بالقرب من الهيكل العظمي الذي يبلغ طوله 5 أقدام ونصف القدم.

Advertisements

ويعتقد غوبسيل وهو ممرض نفسي وهاوٍ للأحياء، أن الحفرية تعود لمخلوق بحري شبيه بالخنزير من قبل التاريخ معروف باسم الإكثيوصور، وعاش خلال العصر الجوراسي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال غوبسيل: "غالبا ما أذهب إلى الشاطئ وأمشي مع كلابي وعندما يخرج المد نخرج إلى الصخور لأنهم يحبون اللعب".

وتواصل غوبسيل، مع متحف التاريخ الطبيعي وأبلغ عن الاكتشاف الذي تبين أنه يعود لنوع من الزواحف البحرية التي كانت أكثر وفرة خلال العصر الجوراسي واختفت خلال الفترات الطباشيرية أي حوالي 145 إلى 66 مليون سنة.

ويبلغ متوسط طول الإكثيوصورات حوالي 6 إلى 13 قدما، وكانت متشابهة في المظهر مع الدلافين الحالية.