دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي في يومها العالمي تعرف على 15 حقيقة عن اللغة العربية

يحتفل العالم اليوم الموافق 18 ديسمبر، باليوم العالمي للغة العربية، حسبما اختارته الأمم المتحدة يوماً سنوياً للاحتفال باللغة العربية، ويعود الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ إلى إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 المؤرخ في 18 ديسمبر 1973، القاضي بإدخالها ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في المنظمة الدولية بعد مقترح تقدمت به كل من المغرب والسعودية وليبيا، خلال الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

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ونرصد في السطور القليلة المقبلة عدداً من الحقائق عن اللغة العربية في يومها العالمي، ربما تكون قد تعرف بعض تلك الحقائق وتكون هناك حقائق ربما تعرفها لأول مرة.

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1) يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة حول العالم، يسكن أغلبهم المنكقة العربية.

2) يتوزع متحدثوها الأصليون في الوطن العربي وتركيا وايران وتشاد ومالي وارتيريا وبعض الدول الأخرى بها أقليات تتحدث العربية بجانب اللغة الأم في البلد مثل بعض الأقليات في دول شرق آسيا.

3) اللغة العربية هي اللغة السادسة في الأمم المتحدة، وذلك وفقاً لإعلان صادر من الأمم المتحدة في 1968.

4) اللغة العربية هي لغة العبادات لجميع المسلمين في العالم.

5) اللغة الرسمية الأولى لدول الوطن العربي والثانية في ارتيريا وتشاد واسرائيل.

6) تسمى اللغة العربية "لغة الضاد" لأنها الوحيدة التي بها حرف الضاد.

7) أثرت اللغة العربية على لغات أخرى كالتركية والفارسية والكردية والفرنسية والإسبانية ولغات أخرى

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8) تكتب بحروفها لغات أخرى مثل، الفارسية والكردية والملايوية والتركية سابقاً.

9) الخط العربي هو من أجمل فنون العالم.

10) عدد كلماتها 12.3 مليون كلمة مقابل 600 ألف كلمة للغة الانجليزية وفقاً لدراسات تتعلق باللغات.

11) لها 16 ألف جذر لغوي مقابل 700 جذر لغوي للغة اللاتينية.

12) تكتب من اليمين إلى اليسار إلى جانب الفارسية والعبرية.

13) تحتوي على 28 حرف.

14) تتوقع الإحصائيات أن يصل عدد المتحدثين بها نحو 647 مليوناً سنة 2050.

15) وأخيراً ... هي لغة القرآن الكريم.

تم نشر هذا المقال مسبقاً على رائج. لمشاهدة المقال الأصلي، انقر هناالمزيد:

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