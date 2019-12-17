شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الموريتانى يتوجه إلى جنيف والرباط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر وزير الخارجية الموريتانى السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، العاصمة نواكشوط الليلة، متوجها إلى كل من جنيف والرباط.
وذكرت الإذاعة الموريتانية، أن وزير الخارجية سيشارك فى جنيف فى الدورة الافتتاحية للمنتدى العالمى حول اللاجئين الذى سيبدأ بمدينة جنيف السويسرية، صباح اليوم الثلاثاء ويوم غد الاربعاء.
كما سيشارك فى الدورة الثامنة للمؤتمر الإفريقى للطلاب والشباب الذى سيبدأ بالعاصمة المغربية الرباط من 20 الى 22 من ديسمبر الجارى.
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