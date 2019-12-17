عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طرف ثالث على هاتفك.. ما هي تطبيقات البلوتوير

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية إن الهواتف الذكية الجديدة غالبا ما تشتمل على الكثير من التطبيقات المثبتة مسبقا من طرف ثالث، وغالبا ما تكون هذه التطبيقات خاصة بشبكات التواصل الاجتماعي.



وأوضح المركز أن هذه التطبيقات تعرف باسم "بلوتوير Bloatware"، مشيرا إلى أن بعض هذه التطبيقات لا يمكن إلغاء تثبيتها، أي لا يمكن إزالتها من الجهاز.

ومع ذلك، يمكن للمستخدم تعطيلها على الأقل من أجل إتاحة مساحة خالية في الذاكرة وتسريع وتيرة عمل الهاتف وإطالة فترة تشغيل البطارية من ناحية، وللحيلولة دون عمل هذه التطبيقات في الخلفية، ومن ثم زيادة الأمان من ناحية أخرى.

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كان خبراء بشركة VPN Pro حذروا من 15 تطبيقا كبرامج مكافحة الفيروسات في نظام أندرويد قد تكون خطيرة جدا.

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، تم تصميم تلك التطبيقات لحماية الهاتف الذكي من الفيروسات، ولكن يبدو أن هذه التطبيقات تضر الأجهزة أكثر مما تنفع.

أوضح الباحث الأمني جان يونغرين "هذه التطبيقات شائعة بشكل مثير للدهشة، وقد تشكل خطورة كبيرة على الهواتف الذكية".

وأضاف "تُعَد هذه التطبيقات خطيرة، لأنها تطلب من المستخدمين معلومات شخصية، مثل أذونات معرفة مكان وجودك في جميع الأوقات، والقدرة على استخدام الكاميرا، وحتى استخدام هاتفك دون علمك".

وذكر الموقع أن هذه التطبيقات تم تنزيلها أكثر من ملياري مرة، ما يعرض المستخدمين وبياناتهم الثمينة للخطر.