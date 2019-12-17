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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - للمرة الثانية.. مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يدخل جينيس
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
دخل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الـ2 موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية للمرة الثانية بعد تسجيل رقم قياسي جديد، إذ بلغ عدد الصقور المسجلة في مسابقاته 2350 صقراً، محطماً الرقم القياسي في 2018 بـ 1723 صقراً.
وتسلّم، الإثنين، شهادة الإنجاز نادي الصقور السعودي، التي منحت للمهرجان كونه أكبر بطولة من نوعها في العالم بعدد صقور مشاركة بلغ 2350 صقراً.
وينظم نادي الصقور السعودي مسابقة الملواح، والتي يقطع فيها الصقر مسافة 400 متر نحو الشخص الملواح، مسجلاً أسرع توقيت، في حين تقسم المسابقة على فئتي الملاك والمحترفين، بأشواط خاصة بالسعوديين وأخرى للدوليين، بالإضافة مسابقة مزاين الصقور.
ويختتم المهرجان مسابقاته، الثلاثاء، بعد 17 يوماً من المنافسات بين الصقارين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها والذين تنافسوا على جوائز المهرجان التي تجاوزت 21 مليون ريال.
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