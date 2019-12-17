الأمن العراقى يتصدى لهجوم داعش الإرهابى على أطراف بغداد وإصابة 5 أشخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر أمنى فى العراق، مساء الاثنين، أن القوات الأمنية صدت تعرض لتنظيم "داعش" الإرهابى، على أطراف العاصمة بغداد.
ووفقا لـ"السومرية نيوز"، فإن عناصر من تنظيم داعش الإرهابى، تعرضوا على سيطرة العبايجى فى منطقة 14 رمضان، الواقعة على أطراف شمالى العاصمة بغداد".
وأوضح المصدر، أن القوات الأمنية، ردت على مصدر النيران دون إصابات تذكر، مشيرا إلى أن القوات الأمنية شنت حملة تفتيش بحثا عن المنفذين.
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