عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلا تطلق نظاما شمسيا جديدا للمنازل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

فى سبتمبر الماضى كشفت شركة تسلا عن عروض مبسطة جديدة لنظام توفير الكهرباء عبر الطاقة الشمسية مما يجعلها أسرع وأسهل لطلب النظام، سواء كان ذلك سقفًا شمسيًا أو ألواحًا شمسية تقليدية لمنزلك.



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وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى فقد وفرت تسلا الآن هذا النظام بأحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وقد كشفت تسلا النقاب عن خيار جديد - X-Large، والذي يمتلك قدرة تصل إلى 15.2 كيلووات يوفر 58-77 كيلووات ساعة يوميًا ويكلف 27،365 دولار.

ونظرًا لوجودها في الجانب الكبير، كما هو موضح في الرسم التوضيحي أعلاه، فهي مناسبة فقط للمنازل التي تبلغ مساحتها 4000 قدم مربع وما فوق، والذين يدفعون بالفعل ما بين 340 إلى 460 دولارًا شهريًا مقابل الكهرباء، ويتوفر النظام الشمسي أيضًا بموجب عقد تأجير تسلا الجديد مقابل 195 دولارًا شهريًا فقط.

ولا يعد النظام سقفًا للطاقة الشمسية، والذي يحل محل بلاط السقف الخاص بك ببلاط الطاقة الشمسية، ولكنه نظام شمسى منفصل مثبت على السقف.