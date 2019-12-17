عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زوجان يعثران على خواتم زفافهما الماسية في شاحنة قمامة

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

عثر زوجان أستراليان على خواتم زفافهما وخطبتهما الماسية في شاحنة القمامة، بعد أن ألقياها مع النفايات عن طريق الخطأ.



وذكرت قناة "7 نيوز" الأسترالية أن الزوجين اللذين يرغبان في إبقاء هويتهما مجهولة، كانا يجددان منزلهما في ضاحية مالفرن بمدينة ملبورن، عندما ألقيا الخواتم الماسية في القمامة التي أخذتها شاحنة القمامة.

Advertisements

وبعد أن أدركا خطأهما الكارثي، ذهب الزوجان المذعوران إلى محطة ستونينجتون لنقل النفايات، لكنها كانت مغلقة، وعادا إلى المحطة في تمام الساعة الـ4 صباحا، الأحد، وشرحا المأزق للموظفين العاملين في المكان.

بعد ذلك بدأ العمال المتعاونون في فحص 30 طناً من النفايات، وتمكنوا من العثور على كيس القمامة الوردي الذي يحتوي على الخواتم.

ووصف متحدث باسم مدينة ستونينجتون الأمر بأنه "بعض من سحر الكريسماس"، لكنه أكد أنه كان موقفاً غير عادي.

وقال متحدث باسم المحطة: "نحن لا نقدم خدمة للبحث عن الأشياء التي يعتقد الناس أنهم ربما قاموا بإلقائها"، مضيفاً: "لكن ملاك الخواتم القلقين تمكنوا من رؤية الشاحنة أثناء إفراغ حمولتها ونجحا في العثور على ممتلكاتهما".