55 ألف درهم ليلة رأس السنة في «قصر الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

سجل فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي، أعلى سعر لجناح فندقي لليلة رأس السنة، بقيمة 55 ألف درهم.

وأوضح محمد العلوي مدير إدارة العلاقات العامة في الفندق، أنه جرى حجز جناح «سويت بالاس» بتكلفة 55 ألف درهم، ليحافظ هذا الجناح على قيمته مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن إشغالات الفندق مكتملة لليلة رأس السنة، والحجوزات من مواطنين ومقيمين في الدولة، إلى جانب السياح من خارج الدولة الذين يريدون قضاء ليلة رأس السنة في الفندق الأهم في العاصمة.

وأعلنت مجموعة فنادق «ماندارين أورينتال» عن توقيع عقد لإدارة فندق قصر الإمارات، ابتداء من 1 ينايرالمقبل، حيث سيعاد إطلاق الفندق تحت اسم جديد بعد خضوعه لعملية إعادة ترميم ستستمر أكثر من عامين. يأتي ذلك بعد 15 عاماً من إدارته من قبل «كمبنسكي ».