«إيمج نيشن أبوظبي» تكرم الفائزين في «استوديو الفيلم العربي 2019»

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كرَّمت «إيمج نيشن أبوظبي» ثلاثة صُنّاع أفلام شباب هم: منصور أحمد وميلدريد جارسيرانت وعامر المهري، بجوائز استوديو الفيلم العربي 2019.

ذهبت جائزة أفضل فيلم روائي قصير إلى منصور أحمد عن عمله «أصلي» الذي يروي قصة محقق زواج إماراتي يتحرّى عن العريس (الزوج) المحتمل، فيتوصل إلى نتائج مفاجئة. وقال أحمد: أشكر «إيمج نيشن» على هذه الفرصة، تقدمت بطلب المشاركة في برنامج جائزة استوديو الفيلم العربي ثلاث مرات، لأنني أدركت أن المسابقة ستكون خطوتي الأولى في عالم الأفلام الروائية، وشعرت برابط حقيقي يجمعني بهذا البرنامج. وانطلاقاً من تجربتي الناجحة والمتميزة، أدعو كل من يمتلك الموهبة والشغف بصناعة الأفلام التقدم والمشاركة في دورة العام المقبل.

أما جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير فذهبت إلى صانعة الأفلام الصاعدة ميلدريد جارسيرانت عن عملها «في الظلال» الذي يصور حال الأسرة عندما يتم احتجاز أحد أفرادها لمدة ثلاثين يوماً في زنزانة مساحتها 6 أمتار مربعة برفقة ثلاثين آخرين. وعلّقت جارسيرانت قائلة: أشعر بالسعادة والامتنان لأن الفرصة أتيحت لي للمشاركة في ورش عمل استوديو الفيلم العربي على مدار العام. استفدت كثيراً من التدريب والتوجيه الذي تلقيته، والذي ساعدني حقاً في تعزيز ثقتي بما أقوم به، حيث أضاف هذا التدريب لمسة مهمة ساهمت في إحداث فرق كبير في عملي.

وحصل كل من منصور أحمد وميلدريد جارسيرانت على فرصة تدريب داخلي في مقر «إيمج نيشن أبوظبي»، وتتاح لهما فرصة قيِّمة لتطوير مهاراتهما في صناعة الأفلام من خلال العمل عن قرب مع فريق إيمج نيشن على بعض مشاريع الشركة قيد التحضير. وحصد فيلم «اركض يا سالم اركض» لمؤلفه عامر المهري جائزة أفضل سيناريو والتي تضمنت منحة نقدية بقيمة 100 ألف درهم لتشجيعه على تحويل نصه إلى فيلم حقيقي. وقال المهري: أتطلع إلى رؤية شخصياتي الروائية تخرج من نص السيناريو إلى حيز الوجود بصورة فعلية، ولذلك أشكر «إيمج نيشن أبوظبي» على إتاحة هذه الفرصة لي ولزملائي الكتاب وتمكيننا من تحقيق أحلامنا وتطلعاتنا من خلال برنامج استوديو الفيلم العربي لكتابة السيناريو.

قصص نجاح

قال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة «إيمج نيشن أبوظبي»: يواصل برنامج استوديو الفيلم العربي كسب إقبال أكبر عاماً بعد عام. وفي كل دورة من دوراته يذهلنا صُنَّاع الأفلام المبدعون بأعمال نوعية تعكس مهاراتهم المتميزة وطموحهم لدخول عالم السينما بقوة وثقة، وشهدنا قصص نجاح ملهمة للعديد ممن شاركوا في الدورات السابقة من البرنامج والذين تجاوز عددهم 150 مشاركاً. ونواصل المضي نحو بناء إرث كبير يعكس المهمة الرئيسية للشركة والمتمثلة في بناء قطاع سينمائي مستدام في المنطقة من خلال إلهام ورعاية الجيل القادم من محترفي صناعة الأفلام. تخلل حفل توزيع الجوائز عرضٌ خاص لفيلم «آيس كريم» الذي تبلغ مدته 12 دقيقة والمُستلهم من النص الفائز بجائزة أفضل سيناريو في دورة عام 2018 لكاتبته سلمى شيري التي تمكنت من تحويل نصها إلى فيلم بفضل منحة إنتاج حصلت عليها من إيمج نيشن. كما أن مخرجه، جعفر المدهون، هو أحد خريجي البرنامج السابقين.

قالت شيري:«شكلت مشاركتي في استوديو الفيلم العربي محطة محورية في مسيرة تطوري المهني ككاتبة، وكانت رحلة تحويل السيناريو الذي كتبته إلى عمل سينمائي حقيقي تجربة مذهلة شكلت علامة فارقة في مسيرتي».

تولى اختيار الأفلام الفائزة من بين المشاركات التي تنافست خلال دورة 2019 لجنة تحكيم ضمت نخبة من خبراء صناعة الأفلام في المنطقة من بينهم محمد سعيد حارب، ياسر الياسري، علي المرزوقي، إسكندر قبطي، ونواف الجناحي.