تراشق بين عون والحريري بعد تأجيل الاستشارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

تواصلت الاحتجاجات الشعبية اللبنانية، أمس، حيث قطع المحتجون بعض الطرقات شمالاً، ودعوا إلى الإضراب العام والعصيان المدني، بعد ليلة صاخبة في وسط بيروت شهدت صدامات ومواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية استمرت حتى ساعات الصباح الأولى، واعتصم آخرون أمام بعض المؤسسات لاسيما أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بإطلاق سراح ناشط، في وقت تأجلت فيه الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة للمرة الثانية إلى ما بعد غد الخميس، بناء على طلب رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لمزيد من التشاور، في حين دعت الأمم المتحدة لبنان إلى التحقيق في استخدام «القوة المفرطة» بحق المتظاهرين.

فقد عمد الرئيس ميشال عون إلى تأجيل موعد الاستشارات إلى ما بعد غد الخميس بناء على طلب الحريري، بعدما اتصل به رئيس مجلس النواب نبيه بري ناقلاً له رغبة الحريري في تأجيل الاستشارات وبعدها اتصل الأخير بعون وأظهر رغبته بتأجيل جلسة الاستشارات إلى الأسبوع المقبل، لكن عون اكتفى بالتأجيل 3 أيام كي لا يقترب موعد الجلسة من الأعياد.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إرجاء الاستشارات النيابية بعدما كانت مقررة في السابق في العاشر الجاري، على الرغم من أن كل المؤشرات تدل على احتمال تكليف الحريري، لكن بأغلبية بسيطة خالية من عصب الصوت المسيحي طالما أن كتلة «لبنان القوي» لم تكن تريد تسميته، وكتلة «الجمهورية القوية» اتخذت قراراً بعدم التسمية، و«حزب الكتائب» كان سيسمي السفير نواف سلام، وبالتالي لن ينال الحريري أصواتاً مسيحية وازنة لو حصلت الاستشارات، ما جعله يطلب التأجيل لمزيد من التشاور من باب حرصه على الميثاقية كما تقول أوساطه؛ لأنه يرفض أن يكلف من خارجها، وإذا بقيت هذه الكتل على موقفها بعدم تسميته فسيعود عن قراره قبول التكليف ويطلب من المعنيين أن يفتشوا عن غيره، وبالتالي ستكون الأيام القليلة القادمة حاسمة لجهة قبول الحريري بحكومة تكنوسياسية، أو تسميته شخصاً آخر يؤمن له الغطاء السياسي.

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وفي الشارع، يرفض عدد كبير من المتظاهرين تكليف الحريري؛ كونه شريكاً رئيسياً في السلطة ويعتبرونه جزءاً مما يصفونه بمنظومة الفساد التي تتحكم في البلاد وتستنزف مواردها.

ويصر المتظاهرون على تشكيل حكومة اختصاصيين برئاسة وأعضاء مستقلين عن الطبقة السياسية بالكامل التي يحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة. ومع اقتراب موعد الاستشارات، اندلعت خلال الليلتين الماضيتين، مواجهات عنيفة بين متظاهرين والقوى الأمنية في وسط بيروت، بدأت مع محاولتهم دخول شارع يؤدي إلى ساحة النجمة، حيث مقر البرلمان. وردد المتظاهرون مساء الأحد، هتافات مناوئة للسلطة ورافضة لعودة الحريري بينها «مش راجع، مش راجع، سعد الحريري مش راجع»، و«نحن الشعب توحّدنا، كل هالطاقم ما بدنا».

وندد المتظاهرون بالقوة المفرطة التي استخدمتها قوات الأمن ليل السبت الأحد، قبل أن تعود وتتجدد المواجهات بين الطرفين. واستمرت ليل الأحد/الاثنين أيضاً عمليات الكر والفر ساعات عدة.

وعمد متظاهرون إلى رمي عبوات مياه وحجارة مفرقعات باتجاه القوى الأمنية التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاههم.

إلى ذلك، دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، على موقع «تويتر»، السلطات إلى التحقيق في استخدام «القوة المفرطة» بحق المتظاهرين. وقال في تغريدة: «يُظهر العنف والمواجهات في نهاية الأسبوع أن تأجيل الحل السياسي للأزمة الراهنة يخلق أرضاً خصبة للاستفزازات والمناورة السياسية»، مشدداً على أن «تحديد هوية محرضي العنف والتحقيق في الحوادث كما في الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوى الأمنية، هو أمر ضروري».