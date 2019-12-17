العراق: اتساع رقعة الاختطاف والاغتيالات ضد المتظاهرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

اختطف مسلحون مجهولون، أمس، الناشط المدني غيث الفتلاوي أثناء عودته من ساحة التحرير في بغداد واقتادوه إلى جهة مجهولة في محافظة كربلاء، وطالبت مفوضية حقوق الإنسان العراقية الحكومة بالكشف عن عمليات قتل واختطاف الناشطين، فيما أغلق المحتجون في محافظة الديوانية دوائر الصحة والضريبة والبلدية ومنعوا الموظفين من الدوام، بينما نفت وزارة الداخلية، الأنباء بشأن وجود مخاطر بجسر الجادرية، فيما أكدت أن بغداد مؤمنة بالكامل.

وذكر شهود عيان «أن الناشط غيث الفتلاوي وهو من أهالي قضاء الهندية في كربلاء، اختطف من قبل مسلحين مجهولين أثناء عودته من ساحة التحرير ببغداد إلى منزله في كربلاء، ولا يزال مصيره مجهولاً».

وفي محافظة النجف تعرض الناشط المدني ضاري ناصر حسين إلى محاولة اغتيال عندما حاول مسلحون دهسه بسيارة، بعد عودته إلى منزله من ساحة التظاهر والاعتصام في المحافظة وتعرض لإصابات خطرة تم نقله على إثرها إلى مستشفى الصدر لتلقي العلاج.

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وأوضح الناشطون أن المحتجين قاموا أيضاً بإغلاق مكتب مفوضية الانتخابات، ودائرة عقارات الدولة، فضلاً عن صندوق الإسكان والرقابة التجارية، مشيرين إلى استمرار إضراب الدوائر لنهاية الأسبوع الحالي.

وفي البصرة خرجت مسيرات طلابية وتظاهرات نسائية إلى ساحة البحرية وسط المدينة الواقعة جنوبي البلاد. أما في محافظة النجف فقد أغلق محتجون عدداً من المدارس الحكومية والأهلية ومديرية بلدية النجف.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الوزارة خالد المهنا في بيان: «تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده ‏قيام بعض القوات الأمنية ضمن منطقة جسر الجادرية إبلاغ المواطنين بالعودة، نتيجة وجود أخطار ضمن الطريق». وأضاف: «بدورنا نؤكد أن العاصمة مؤمنة بالكامل وعلى الجميع توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات وتداولها وأخذها من المصادر الرسمية»، مشدداً على ضرورة «الامتناع عن ترويج الشائعات التي تتسبب في إثارة الذعر والخوف وتهدد أمن وسلامة الجميع».

في غضون ذلك، طالب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، هيمن باجلان، أمس، الحكومة العراقية بالكشف عن عمليات قتل واختطاف الناشطين في الاحتجاجات العراقية. وقال باجلان: «للأسف تزايدت عمليات قتل واختطاف الناشطين خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا مؤشر سلبي على واقع حقوق الإنسان في العراق، ويخلق حالة من الخوف والرعب في المجتمع العراقي». وأضاف أنه «من الضروري أن تعمل الحكومة على الحد من هذه العمليات ومعرفة الجهات التي تقوم بها، فلا يمكن أن تقوم جماعات مسلحة بكل هذه العمليات دون أن تلاحق وتحاسب».